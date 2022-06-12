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Зеленский прокомментировал "очереди" в Херсоне за российскими паспортами

Зеленский прокомментировал "очереди" в Херсоне за российскими паспортами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в “очередях” по российские паспорта в временно захваченных Херсоне и Мелитополе стояли несколько коллаборантов и люди из их окружения, передает УНН.

 

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“На оккупированной территории и в россии активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, раздачу паспортов в Мелитополе. И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы хотят русские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что же, это больше похоже не на очередь по паспорта, а на попытки получить билет, чтобы убежать. Очень показательно”, — сказал он.

Добавим

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, жители временно захваченного Херсона отказались участвовать в раздаче российских паспортов.

Источник: УНН
Теги: паспорт, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский
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