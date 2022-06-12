Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
14940

Украинские военные освободили еще один населенный пункт - Зеленский

Украинские военные освободили еще один населенный пункт - Зеленский

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. К перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства прибавилось Таврийское. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское”, — сказал он.

Детали

Зеленский также добавил, что есть определенные успехи в Запорожской области. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.

“Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно”, — подчеркнул он.

Напомним 

В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.