Украинские военные освободили еще один населенный пункт - Зеленский
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. К перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства прибавилось Таврийское. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское”, — сказал он.
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Зеленский также добавил, что есть определенные успехи в Запорожской области. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.
“Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно”, — подчеркнул он.
Напомним
В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом.