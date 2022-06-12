Новости: Криминал и ЧП
12 июня 2022, 00:55 • Юлиана Росковинская • 7425
На востоке ВСУ уничтожили 20 оккупантов
КИЕВ. 12 июня. УНН. Вчера, 11 июня, украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” уничтожили 20 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ОТУ “Восток”.
Детали
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Вчера, 11 июня, наши воины уничтожили:
· личного состава — 20;
· БМП — 1;
· АТТ — 4;
· БПЛА — 3.
Напомним
На территории временно оккупированной Луганской области Вооруженные Силы Украины уничтожили базу “вагнеровцев”. В результате удара выжил только один рашист.
Источник: УНН
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