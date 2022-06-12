На востоке ВСУ уничтожили 20 оккупантов

КИЕВ. 12 июня. УНН. Вчера, 11 июня, украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” уничтожили 20 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ОТУ “Восток”.

Детали

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Вчера, 11 июня, наши воины уничтожили:

· личного состава — 20;

· БМП — 1;

· АТТ — 4;

· БПЛА — 3.

Напомним

На территории временно оккупированной Луганской области Вооруженные Силы Украины уничтожили базу “вагнеровцев”. В результате удара выжил только один рашист.