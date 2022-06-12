Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Синельниковский район кассетными снарядами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты ударили кассетными снарядами по Синельниковскому району. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

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“В течение дня несколько обстрелов территорий двух районов Днепропетровской области. Кассетными снарядами враг ударил по Синельниковскому району. В одном из сел Покровской общины боеприпас попал в жилой дом: там выбиты окна, разрушены стены и крыша. Также загорелся гараж и сенник, пожар оперативно ликвидирован. Наряду с зданием обнаружено тридцать воронок от взрывов снарядов. Пострадавших нет”, — написал Лукашук в Telegram.

Детали

Кроме этого, днем ​​оккупанты снова попали по Большой Костромке, что на Криворожье. В результате обстрела повреждены дом, линия электропередач и газопровод. Люди не пострадали.

Во всех остальных районах области день прошел тихо. Лукашук подчеркнул, что оккупантов на территории Днепропетровской области нет.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области. Били из артиллерии и “Ураганов”: два человека ранены, они в больнице.