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Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Синельниковский район кассетными снарядами

Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Синельниковский район кассетными снарядами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты ударили кассетными снарядами по Синельниковскому району. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Цитата

“В течение дня несколько обстрелов территорий двух районов Днепропетровской области. Кассетными снарядами враг ударил по Синельниковскому району. В одном из сел Покровской общины боеприпас попал в жилой дом: там выбиты окна, разрушены стены и крыша. Также загорелся гараж и сенник, пожар оперативно ликвидирован. Наряду с зданием обнаружено тридцать воронок от взрывов снарядов. Пострадавших нет”, — написал Лукашук в Telegram.

Детали

Кроме этого, днем ​​оккупанты снова попали по Большой Костромке, что на Криворожье. В результате обстрела повреждены дом, линия электропередач и газопровод. Люди не пострадали.

Во всех остальных районах области день прошел тихо. Лукашук подчеркнул, что оккупантов на территории Днепропетровской области нет.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области. Били из артиллерии и “Ураганов”: два человека ранены, они в больнице.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, обстрелы
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