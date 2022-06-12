СМИ: Германия не согласовала с Испанией передачу Украине танков
КИЕВ. 12 июня. УНН. Власти Германии заблокировали планы Испании передать танки Leopard 2A4 Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
Как отмечается, Германия не согласилась с планами испанского правительства поставить 40 старых основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украине. Издание отмечает: если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки Украине. Но, по данным берлинских правительственных кругов, испанцы резко отступили: федеральное правительство Германии в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и абсолютно неформального и неофициального) решения не поставлять в Киев танки.
Кроме этого, как уточняет Business Insider, Мадрид якобы извинился перед Берлином за волнение. Сейчас речь идет максимум о десяти танках, и это тоже решается.
Как отмечается, танки 1990-х годов настолько пришли в упадок, что будут готовы к передаче только через многие месяцы.
Напомним
Как сообщалось ранее, Испания готова поставлять в Украину боевые танки Leopard и научить украинских военных управлять ими.