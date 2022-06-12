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Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 десантных корабля - ОК "Юг"

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 десантных корабля - ОК "Юг"

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Черном море оккупанты увеличили свой флот на 2 больших десантных корабля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное Командование “Юг”.

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“Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилось на 2 больших десантных кораблей. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 ВДК”, — говорится в сообщении.

Напомним 

На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 13 оккупантов, вражескую технику и 3 полевых состава боеприпасов российских захватчиков.

Источник: УНН
Теги: война
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