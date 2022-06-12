У оккупантов есть план на 120 дней ведения войны - разведка

КИЕВ. 12 июня. УНН. В россии есть план ведения войны в Украине на 120 дней, а его дальнейшие корректировки будут зависеть от успехов на востоке. Каждые 30 дней генштаб рф вносит изменения в свои цели из-за неудач на фронте. Но оккупанты все еще имеют потенциал для ведения затяжной войны против нашего государства. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует УНН со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.

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“Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот терпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой „специальной военной операции“, о которой путин заявлял на начале войны, россиянам так и не удалось достичь”, — сказал Скибицкий.

Детали

Как отмечают в разведке , рф имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против Украины: россия применяет на украинской территории 103 батальонно-тактические группы, участвующие в боевых действиях, кроме того, в резерве находятся около 40 БТГр, и они также могут быть использованы.

Представитель ГУР добавил, что генштабу рф приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях из-за неудач своих войск.

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