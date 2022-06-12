Новости: Общество
12 июня 2022, 03:50 • Юлиана Росковинская • 8250
Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию
КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Лисичанск Луганской области. Об этом говорится на сайте ОП, передает УНН.
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“На исполнение Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ постановляю образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области”, — говорится в сообщении.
Своим распоряжением Зеленский назначил начальником Лисичанской военной администрации Шибика Валерия Сергеевича.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.
Источник: УНН
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