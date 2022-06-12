Вакцину Moderna в США могут одобрить для детей с 6 месяцев
КИЕВ. 12 июня. УНН. В США вакцину Moderna от коронавируса могут одобрить для детей с 6 месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Вакцина Moderna кажется безопасной и эффективной для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, сообщило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В брифинговых документах FDA отмечается, что вакцина вызвала у детей иммунный ответ, аналогичный тому, который наблюдался у взрослых в предварительных испытаниях.
“Имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцины Moderna COVID-19 в профилактике симптоматического COVID-19 в педиатрических возрастных группах от 6 месяцев до 17 лет”, — подчеркнули эксперты FDA.
Как отмечается, вакцина Moderna в целом имеет тот же профиль побочных эффектов у детей, что и у взрослых, хотя у детей младшего возраста чаще возникает лихорадка.
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