Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Архив
7065

Вакцину Moderna в США могут одобрить для детей с 6 месяцев

Вакцину Moderna в США могут одобрить для детей с 6 месяцев

КИЕВ. 12 июня. УНН. В США вакцину Moderna от коронавируса могут одобрить для детей с 6 месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Вакцина Moderna кажется безопасной и эффективной для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, сообщило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В брифинговых документах FDA отмечается, что вакцина вызвала у детей иммунный ответ, аналогичный тому, который наблюдался у взрослых в предварительных испытаниях.

“Имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцины Moderna COVID-19 в профилактике симптоматического COVID-19 в педиатрических возрастных группах от 6 месяцев до 17 лет”, — подчеркнули эксперты FDA.

Как отмечается, вакцина Moderna в целом имеет тот же профиль побочных эффектов у детей, что и у взрослых, хотя у детей младшего возраста чаще возникает лихорадка.

Ранее 

Moderna получила полное одобрение в США.

Напомним 

Иран зарегистрировал первый день без смертей от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: США, дети, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.