Вакцину Moderna в США могут одобрить для детей с 6 месяцев

КИЕВ. 12 июня. УНН. В США вакцину Moderna от коронавируса могут одобрить для детей с 6 месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Вакцина Moderna кажется безопасной и эффективной для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, сообщило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В брифинговых документах FDA отмечается, что вакцина вызвала у детей иммунный ответ, аналогичный тому, который наблюдался у взрослых в предварительных испытаниях.

“Имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцины Moderna COVID-19 в профилактике симптоматического COVID-19 в педиатрических возрастных группах от 6 месяцев до 17 лет”, — подчеркнули эксперты FDA.

Как отмечается, вакцина Moderna в целом имеет тот же профиль побочных эффектов у детей, что и у взрослых, хотя у детей младшего возраста чаще возникает лихорадка.

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