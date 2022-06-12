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Украинские разведчики получили терминалы Starlink от Илона Маска

Украинские разведчики получили терминалы Starlink от Илона Маска

КИЕВ. 12 июня. УНН. Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Цитата

“Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке столь необходимые для их специальных миссий Starlink. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе”, — говорится в сообщении.

Напомним 

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора – в скором времени представительство компании SpaceX начнет активную работу в Украине.

Справка

Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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Источник: УНН
Теги: Украина, разведчик, Илон Маск
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