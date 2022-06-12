Во Франции вспыхнули лесные пожары

КИЕВ. 12 июня. УНН. Из-за засухи и температуры выше 30 градусов на юге Франции вспыхнули первые в этом году лесные пожары. Ситуацию усугубили сильные порывы ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ORF.

Детали

Как отмечается, для того чтобы справиться с последствиями стихии, понадобилось 300 пожарных с десятками машин скорой помощи, пожарные самолеты и вертолеты.

Жертв нет, но огнем было охвачено около 120 гектаров соснового леса. Пожар уничтожил около 100 гектаров леса.

Также отмечается, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на несколько домов и парфюмерную фабрику.

Напомним

На Анкару обрушился мощный ураган, сопровождавшийся сильными осадками, повлекший значительные разрушения и затопления, один человек погиб.