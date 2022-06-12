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ЦПД при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

ЦПД при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

КИЕВ. 12 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 11 июня, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· Пророссийские Telegram-каналы распространяют видео, основной темой которого является якобы получение женщиной “похоронки” относительно гибели сына, а через несколько дней после этого — повестки с требованием его прибытия в военный комиссариат. Однако русскую “актрису” издает ломаный украинский язык, что звучит в кадре. Это — манипуляция!

· СМИ рф сообщили, что из рф вывели из строя украинские корабли “Винница” и “Юрий Олефиренко” и даже опубликовали видео затопления “Винницы”, однако корабль был списан еще 2021 года. При этом “Известия” написали, что суда были переданы США и Великобританией, однако их было произведено в ссср. Это — фейк!

· Коллаборант-“руководитель” Херсонщины в.сальдо заявил: “все кредиты, которые кто-то брал в [украинских] банках, можно не выплачивать, никакой ответственности за это не будет”, однако эта информация не соответствует действительности. Это —дезинформация!

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Источник: УНН
Теги: фейк
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