"Подозрительный инцидент": парламент Канады срочно эвакуировали

КИЕВ. 12 июня. УНН. Полиция перекрыла центральную часть Оттавы и эвакуировала местный парламент, в чем угроза – не сообщается. Об этом пишет CBC News, передает УНН.

Детали

Правоохранители отмечают, что продолжается “активная операция”.

Канадская полиция эвакуировала персонал зданий национального парламента из-за “подозрительного инцидента”. Спецслужбы оцепили близлежащие улицы на три часа.

При этом правоохранители не раскрывают детали.

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