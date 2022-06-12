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12 июня 2022, 06:13 • Юлиана Росковинская • 5970
"Подозрительный инцидент": парламент Канады срочно эвакуировали
КИЕВ. 12 июня. УНН. Полиция перекрыла центральную часть Оттавы и эвакуировала местный парламент, в чем угроза – не сообщается. Об этом пишет CBC News, передает УНН.
Детали
Правоохранители отмечают, что продолжается “активная операция”.
Канадская полиция эвакуировала персонал зданий национального парламента из-за “подозрительного инцидента”. Спецслужбы оцепили близлежащие улицы на три часа.
При этом правоохранители не раскрывают детали.
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Источник: УНН
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