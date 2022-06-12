Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8190

Из Луганщины эвакуировали 30 человек, из них три ребенка

Из Луганщины эвакуировали 30 человек, из них три ребенка

КИЕВ. 12 июня. УНН. Из Луганщины 11 июня эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“ГСЧСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Увещевания по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше. Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами „русского освобождения от жизни“. Каждая эвакуация — риск, но пока будет возможность — будем вывозиться. Главное, чтобы люди сами хотели спастись”, — написал Гайдай в Telegram.

Глава ОВА также добавил, что из Северодонецка эвакуации нет, возможность подвозить продукты и лекарства тоже отсутствует.

“Лисичанск сильно обстреливается, однако гуманитарные грузы в город завезены”, — отметил он.

Напомним

Из Луганщины 8 июня эвакуировано 40 человек.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.