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Харьковская область: из захваченной российскими оккупантами Боровской общины выехали около половины жителей

Харьковская область: из захваченной российскими оккупантами Боровской общины выехали около половины жителей

КИЕВ. 12 июня. УНН. Из Боровской общины в Харьковской области, которая два месяца находится под контролем российских оккупантов, выехало около половины жителей. Об этом сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета, информирует УНН.

Цитата

“С начала полномасштабного вторжения россии в Украину нашу общину временно оставило около 50% населения”, — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, на территории общины до сих пор отсутствуют мобильные связи и интернет, нет возможности обналичить наличные или рассчитаться в магазине картой, люди без пенсий и зарплат. Вместо этого российские оккупанты устанавливают свои порядки и пытаются создать иллюзию “нормальной” жизни в общине: показательно наказывают мародеров и нарушителей общественного порядка, призывают работников разных учреждений выходить на работу, хотят возобновить работу детсадов и т.д.

Также отмечается, что “особое внимание” уделяется борьбе с украинской государственной символикой: на центральной площади Боровой недавно срезали трезубец, а украинские флаги порой не просто снимают, а еще и обстреливают.

“Российские гауляйтеры развернули в общине подготовку к празднованию дня россии, который официально отмечается в рф 12 июня. Активно ищут организаторов праздника, но желающих развлекать врагов, которые принесли в нашу общину скитания, разрушения и смерть, находится немного”, — отметили в поселковом совете.

Боевые действия на территории общины не ведутся, но с Изюмского направления постоянно слышны звуки мощных взрывов и обстрелов. В разных населенных пунктах Боровщины и за их пределами есть живая сила и военная техника захватчиков. Периодически происходит ротация вражеских войск.

“Враг продолжает стягивать технику в Донецком направлении. Через Ольговку в направлении Лимана идут военные колонны рашистов”, — добавляют в поселковом совете.

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Источник: УНН
Теги: война
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