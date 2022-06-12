У границы с Украиной беларусь усиливает радиоэлектронную разведку

КИЕВ. 12 июня. УНН. В приграничных районах беларуси проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

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“На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. В приграничных районах республики беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы”, — говорится в сообщении.

Напомним

Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел.