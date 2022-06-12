Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10425

У границы с Украиной беларусь усиливает радиоэлектронную разведку

У границы с Украиной беларусь усиливает радиоэлектронную разведку

КИЕВ. 12 июня. УНН. В приграничных районах беларуси проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. В приграничных районах республики беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.