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В Бердянске прогремели три взрыва, часть города без света

В Бердянске прогремели три взрыва, часть города без света

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Бердянске под утро было слышно три взрыва, часть города находится без света. Об этом сообщает исполком Бердянского городского совета, передает УНН.

 

Детали

По предварительной информации — один взрыв это повреждение одной из электрических подстанций.

Масштабы повреждений уточняются.

Напомним 

В Бердянске, находящемся в русской оккупации прозвучало более 10 взрывов.

Источник: УНН
Теги: Бердянск, взрывы
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