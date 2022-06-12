Новости: Криминал и ЧП
12 июня 2022, 08:45 • Юлиана Росковинская • 13800
В Бердянске прогремели три взрыва, часть города без света
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Бердянске под утро было слышно три взрыва, часть города находится без света. Об этом сообщает исполком Бердянского городского совета, передает УНН.
Детали
По предварительной информации — один взрыв это повреждение одной из электрических подстанций.
Масштабы повреждений уточняются.
Напомним
В Бердянске, находящемся в русской оккупации прозвучало более 10 взрывов.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram