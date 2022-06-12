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Вражеский удар по Чорткову: есть пострадавшие, среди которых – дети

Вражеский удар по Чорткову: есть пострадавшие, среди которых – дети

КИЕВ. 12 июня. УНН. Вчера, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков, что в Тернопольской области. Жертв нет. Среди пострадавших – дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Цитата

“На счастья жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых — дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества граждан. В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями сообщим о пострадавших и масштабах разрушений”, — отметил Труш.

Напомним

В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.

Источник: УНН
Теги: взрывы
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