От рук российских оккупантов в Украине пострадали более 795 детей

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украине пострадали более 795 детей, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

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“По состоянию на утро 12 июня 2022 года более 795 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 508 ранены”, — говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 217, Харьковской — 149, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 53, Херсонской — 52, Николаевской — 48, Запорожской — 30, Сумской — 17, в г. Киеве —16, Житомирский —15.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа с их установлением в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 16 детей на Харьковщине.

В частности, 3 июня из-за обстрела оккупантами г. Балаклея получила ранение 11-летняя девочка. В результате обстрела г. Харькова 30 мая с минно-взрывными ранениями в лечебное учреждение доставлен 16-летний парень. Также стало известно, что в результате обстрела автомобиля на начала военной агрессии в г. Харьков получил ранение 17-летний парень.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.