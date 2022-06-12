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С начала вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 493 мирных жителей

С начала вторжения рф в Украину в Донецкой области погибли 493 мирных жителей

КИЕВ. 12 июня. УНН. С начала вторжения россии в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 493 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, передает УНН.

Детали

Кириленко отметил, что в результате российской агрессии в Донецкой области погибли 493 мирных человека, ранены еще 1274.

Он подчеркнул, что пока неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

“россия несет смерть и разрушение. Помним!”, — добавил глава ОВА.

Напомним

За 11 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване, еще 10 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: война, обстрелы
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