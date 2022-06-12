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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32 150 оккупантов и 1430 вражеских танков

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32 150 оккупантов и 1430 вражеских танков

КИЕВ. 12 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32 150 человек, 1430 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 32 150 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1430 (+11),
  • боевых бронированных машин – 3484 (+18),
  • артиллерийских систем –715(+3),
  • РСЗВ – 226(+4),
  • средств ПВО – 97(+0),
  • самолетов – 212(+0),
  • вертолетов – 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3),
  • крылатых ракет – 125(+0),
  • кораблей/катеров – 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7),
  • специальной техники – 54 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - сообщает Генштаб.

Данные уточняются.

Дополнение

Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел.

Источник: УНН
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