Синоптики прогнозируют сегодня 34-градусную жару

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине сегодня местами ожидается 34-градусная жара, в нескольких областях возможны дожди и грозы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

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"12 июня переменная облачность. Ночью в Карпатах, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 29-34°, в западных областях 23-28°; на высокогорье Карпат в течение суток 10-16°.

Дополнение

Средняя месячная температура воздуха в июне, по данным Укргидрометцентра, предполагается 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.