Пригород Николаева обстреляли из "Ураганов", за сутки по области еще 9 раненых

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за минувшие сутки из-за вражеских атак есть еще 9 раненых, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.

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"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Березнеговатская, Куцурубская громады. В общем, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек", - написала Замазеева в Telegram.

Детали

Мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на данные ОК "Юг" добавил, что "в субботу, 11 июня, оккупанты обстреляли из "Ураганов" пригород Николаева". Последствия атаки пока выясняются, отметил Сенкевич в Telegram.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 261 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила также Замазеева.

Дополнение

На сегодняшний день линия фронта проходит на расстоянии 20-30 км от Николаева.