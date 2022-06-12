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Резников из-за стрельбы в Киеве приказал провести расследование в отношении чиновника Генштаба

Резников из-за стрельбы в Киеве приказал провести расследование в отношении чиновника Генштаба

Алексей Резников

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что приказал провести служебное расследование относительно использования оружия должностным лицом Генерального штаба ВСУ в спальном районе Киева, пишет УНН.

Цитата

"В пятницу в городе Киеве произошел эпизод... По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений, совершил действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", - написал Резников в Facebook.

Детали

По его словам, создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей, добавил министр.

"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно – риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - подчеркнул Резников.

"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка", - отметил глава Минобороны, добавив, что о результатах расследования проинформирует после его окончания.

Источник: УНН
Теги: Киев, Минобороны, Генштаб, ВСУ, стрельба, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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