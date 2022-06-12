Ракетный удар врага по Чорткову: пострадали 22 человека, среди них - 12-летний ребенок

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Чорткову в Тернопольской области пострадали 22 человека, среди них - 12-летний ребенок, сообщил во время брифинга глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш, пишет УНН.

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"Жертв на данный момент нет. Есть пострадавших 22 человека, которые были госпитализированы, оказана медицинская помощь. (...) Среди них есть, к сожалению, и ребенок - 12-и лет... Ребенку наложены швы. Однако состояние практически всех удовлетворительное, часть в больнице... Среди пострадавших есть семь женщин", - сказал Труш.

Детали

По его словам, было 4 "прилета". "Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря", - добавил глава ОВА.

"Разрушена часть военного объекта и также гражданские. Пострадали четыре дома 5-этажных с гражданским населением", - отметил Труш.

Дополнение

Вчера, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков.