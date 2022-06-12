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Ракетный удар врага по Чорткову: пострадали 22 человека, среди них - 12-летний ребенок

Ракетный удар врага по Чорткову: пострадали 22 человека, среди них - 12-летний ребенок

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Чорткову в Тернопольской области пострадали 22 человека, среди них - 12-летний ребенок, сообщил во время брифинга глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш, пишет УНН.

Цитата

"Жертв на данный момент нет. Есть пострадавших 22 человека, которые были госпитализированы, оказана медицинская помощь. (...) Среди них есть, к сожалению, и ребенок - 12-и лет... Ребенку наложены швы. Однако состояние практически всех удовлетворительное, часть в больнице... Среди пострадавших есть семь женщин", - сказал Труш.

Детали

По его словам, было 4 "прилета". "Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря", - добавил глава ОВА.

"Разрушена часть военного объекта и также гражданские. Пострадали четыре дома 5-этажных с гражданским населением", - отметил Труш.

Дополнение

Вчера, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область
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