Мошенники наживались на родных воинов ВСУ: обещали вытащить из плена за сумму до 200 тысяч - СБУ

КИЕВ. 12 июня. УНН. Служба безопасности сообщила, что заблокировала мошенническую схему "Ваш родственник в плену!", участники которой в частности предлагали освобождение из плена за 50-200 тысяч гривен, пишет УНН.

Цитата

"На Запорожье были разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, среди псевдоуслуг, которые предлагали мошенники:

телефонный разговор с пленником – от 10 до 50 тыс. грн

освобождение из плена – от 50 до 200 тыс. грн

перевозка тела погибшего – до 10 тыс. грн

"Конечно, что ни одно из обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег – просто исчезали со связи", - отметили в СБУ.

"Организатором схемы оказался мужчина, который находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы. Кроме того, в Запорожье у него была сообщница. Ее задержали спецназовцы СБУ", - сообщили в спецслужбе.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила агента рф, создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине, чтобы распространять среди украинцев идеи "русского мира".