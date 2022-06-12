Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9600

По мирным селам Донецкой области захватчики выпустили кассетные снаряды

По мирным селам Донецкой области захватчики выпустили кассетные снаряды

КИЕВ. 12 июня. УНН. По двум селам Донецкой области захватчики выпустили кассетные снаряды, за минувшие сутки полиция задокументировала 7 ударов россиян по населенным пунктам области, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата

"Враг обстрелял два села Угледарской громады кассетными снарядами. В Новоукраинке россияне атаковали из "Ураганов" 7 частных домов. Два дома и магазин – в Богоявленке, ранена 86-летняя женщина", - сообщили в полиции.

Детали

При этом указано, что в целом за сутки 11 июня российские войска ударили по Торецку, Сиверску, Авдеевке, Птичьему, Богоявленке, Орловке, Нью-Йорку. Были из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган". 

Разрушений претерпели 20 гражданских объектов - 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов. 

По данным из сводки из ОГА, в области в сутки - двое погибших и 10 раненых гражданских.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 493 мирных жителей.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.