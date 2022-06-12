По мирным селам Донецкой области захватчики выпустили кассетные снаряды

КИЕВ. 12 июня. УНН. По двум селам Донецкой области захватчики выпустили кассетные снаряды, за минувшие сутки полиция задокументировала 7 ударов россиян по населенным пунктам области, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.

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"Враг обстрелял два села Угледарской громады кассетными снарядами. В Новоукраинке россияне атаковали из "Ураганов" 7 частных домов. Два дома и магазин – в Богоявленке, ранена 86-летняя женщина", - сообщили в полиции.

Детали

При этом указано, что в целом за сутки 11 июня российские войска ударили по Торецку, Сиверску, Авдеевке, Птичьему, Богоявленке, Орловке, Нью-Йорку. Были из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган".

Разрушений претерпели 20 гражданских объектов - 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов.

По данным из сводки из ОГА, в области в сутки - двое погибших и 10 раненых гражданских.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 493 мирных жителей.