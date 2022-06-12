McDonald's по-российски: в рф определились с новым названием

КИЕВ. 12 июня. УНН. Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald's, в россии определилась с новым названием, сообщили в воскресенье росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, теперь заведения сети будут называться «Вкусно и точка». Об этом сообщил гендиректор российской компании Олег Пароев.

Сегодня откроются 15 первых ресторанов.

Завтра – 50, а к концу июня – около 200.

Дополнение

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald's, выбрала новый логотип. Его уже высмеяли в сети.

Контекст

16 мая McDonald's объявил об окончательном выходе из россии. Компания решила продать свой российский бизнес, что делает ее одной из крупных западных корпораций, покинувших рф после того, как в феврале она вторглась в Украину.