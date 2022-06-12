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Новости: Криминал и ЧП
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Харьков снова обстреляли, по области - еще трое погибших гражданских

Харьков снова обстреляли, по области - еще трое погибших гражданских

КИЕВ. 12 июня. УНН. Харьковскую область продолжают обстреливать российские войска, за минувшие сутки – еще три жертвы среди гражданских, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки обстрелам подвергся Шевченковский район Харькова. Пострадавших нет", - отметил Синегубов в Telegram.

"В целом по области за сутки 4 раненых: 3 - в Харьковском районе, 1 человек госпитализирован в Балаклее. К сожалению, погибли 3 гражданских: Чугуевский район - 1, пгт Золочев - 2 человека", - сообщил глава ОВА.

Детали

По словам главы ОВА, по области за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности Малоданиловскую громаду, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.

Ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома села Безруки, Харьковского района. Около 5 часов из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской громаде.

Дополнение

По Харькову россияне начали бить бомбами и ракетами большей мощности.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
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