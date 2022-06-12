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"Сюрприз" оккупантам к "празднику" дня россии: движение сопротивления расклеило листовки против рашистов по Херсону

"Сюрприз" оккупантам к "празднику" дня россии: движение сопротивления расклеило листовки против рашистов по Херсону

КИЕВ. 12 июня. УНН. Движение сопротивления расклеило листовки с QR-кодами против рашистов по Херсону – к "празднику" дня россии, сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань в своем Facebook, пишет УНН.

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"Сегодня Движение Сопротивления оккупантам, по всему Херсону расклеили листовки, даже на местах расположения орков и здания СБУ в Херсоне", - отметил Хлань, обнародовав фото.

Также Хлань сообщил, что "в Херсонской области ВСУ уже сделали подарок оккупантам к так называемому "празднику" дня россии — фейерверк. Ночью наша артиллерия метко попала в склад боеприпасов, детонировавший до утра".

Контекст

По данным из сводки из ОГА за сутки, оккупанты в Херсонской области планировали отмечать день россии. "По информации пропагандистских СМИ, мероприятия пройдут по всей области, а для массовки могут быть привезены люди из Крыма. Есть информация о возможных провокациях", - говорится в сообщении.

Как сообщил Общественному глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, местные жители на праздник не пришли: "Там херсонцев есть 30 или 40 человек".

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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