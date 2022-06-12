Россияне ударили парой Су-25 по Каменскому на Запорожье - ОВА

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли удар парой штурмовиков Су-25 по Каменскому в Запорожской области, говорится в распространенной Запорожской ОВА сводке сил обороны Запорожского края за минувшие сутки, пишет УНН.

Так, захватчики в очередной раз били по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам.

Цитата

"По Каменскому враг нанес авиационный удар парой Су-25", - сказано в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.

Детали

Запорожье продолжает жить в прифронтовых условиях. "Сохраняем спокойствие! Готовим город Запорожье и область к обороне", - указали в ОВА.

За минувшие сутки силы обороны на Запорожском направлении, как указывается, уничтожили: 19 человек личного состава противника, 7 – ранили; уничтожили 3 танка; 3 БМП; 4 единицы автомобильной техники. "Кроме того, уничтожен вражеский склад боеприпасов, блиндаж и наблюдательный пункт врага", - отмечают в ОВА.

Дополнение

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник на Запорожском направлении активных боевых действий враг не вел.