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Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова

Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 июня. УНН. Фонд Бориса Немцова сообщил, что отметил Президента Украины Владимира Зеленского премией Бориса Немцова за смелость, пишет УНН.

Цитата

"Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, "в ситуации войны Фонд Бориса Немцова решил номинировать на премию представителей Украины". "По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал Президент Украины", – добавили в фонде.

Среди номинантов, как указано, были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович и другие.

Дополнение

Лауреатами Премии имени Георгия Гонгадзе в 2022 году стал тандем фотографов Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, которые до последнего освещали блокаду Мариуполя.

Источник: УНН
Теги: премии, лауреат, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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