Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова

КИЕВ. 12 июня. УНН. Фонд Бориса Немцова сообщил, что отметил Президента Украины Владимира Зеленского премией Бориса Немцова за смелость, пишет УНН.

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"Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, "в ситуации войны Фонд Бориса Немцова решил номинировать на премию представителей Украины". "По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал Президент Украины", – добавили в фонде.

Среди номинантов, как указано, были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович и другие.

Дополнение

Лауреатами Премии имени Георгия Гонгадзе в 2022 году стал тандем фотографов Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, которые до последнего освещали блокаду Мариуполя.