"Просто ад какой-то": украинские воины сделали "жарко" захватчикам на Херсонском направлении - перехват

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинские войска устроили ад российским оккупантам на Николаевско-Херсонском направлении, сообщает СБУ со ссылкой на перехват очередного разговора захватчика, пишет УНН.



Цитата

"Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад оккупантам", - говорится в сообщении.

Детали

В распоряжении СБУ - перехват разговора "попавшего под раздачу" захватчика.

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!" - описывает ситуацию захватчик.

"И мы позаботимся, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для оккупантов!" - отметили в СБУ.

Дополнение

Оккупанты, бежавшие из-под Киева на восток, потеряли боевой дух и называют себя бомжами, свидетельствует еще один перехват СБУ.