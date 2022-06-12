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Тернопольская область: во время ливня с дороги смыло машину, погиб взрослый и двое подростков

Тернопольская область: во время ливня с дороги смыло машину, погиб взрослый и двое подростков

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КИЕВ. 12 июня. УНН. В Тернопольской области во время ливня накануне вечером с дороги снесло машину, из-за стихии погиб взрослый и две девочки-подростка, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"11 июня в 21:40 к спасателям поступило сообщение, что в селе Лищанцы Бучацкой ТГ Чертковского района в результате сильного ливня, потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились три человека", - отмечается в сообщении.

Детали

На месте спасатели обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде недалеко от проезжей части дороги, людей в машине не было. Поиски были организованы вдоль русла реки.

"Впоследствии, около шести часов утра, в воде обнаружили тело водителя, мужчину 1990 года рождения. В 9:20 в 5 км от места, где был автомобиль, нашли тело одной девушки, а в 10:11 чуть ниже по течению обнаружили погибшей еще одну несовершеннолетнюю. Обе девочки 2009 года рождения", - сообщили в ГСЧС.

Дополнение

В Ровенской области ранее произошло тройное ДТП с грузовиком.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область
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