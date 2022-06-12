ОК "Юг": очереди за паспортами рф в Херсоне - фейк, паспортизацию массово игнорируют

КИЕВ. 12 июня. УНН. Херсонцы массово игнорируют паспортизацию рашистов, сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

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"Колаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь по паспортам россии достигает 4000 человек. На самом же деле, только более 20 приспешников оккупационных властей получили так называемые «билеты на побег». Остальные херсонцы сознательно игнорируют рашистов", - отмечается в сообщении ОК "Юг" в Facebook.

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Также указано, что в оккупированной Херсонской области развернута программа празднования так называемого дня россии с торжествами и массовыми мероприятиями. "В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины", - отметили в ОК "Юг".

При этом в целом на юге Украины "обстановка напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны". Противник, как указано, продолжает укрепление рубежей обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона.

"В течение ночи продолжались обстрелы Куцурубской и Березнеговатской громад Николаевской области. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - указали в командовании.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уменьшены мощности врага на самоходную артустановку, самоходную крупнокалиберную пушку артиллерии "Пион" и 11 рашистов", - добавили в ОК "Юг".

Корабельная группировка вражеского флота в составе четыре надводных корабля, две подлодки, снаряженные крылатыми ракетами, и четыре вдк, как отмечается, продолжает блокировать судоходство и терроризировать мирное население Украины угрозами ракетных ударов, не исключая и проведения десантной операции.

Дополнение

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилось на 2 десантных кораблей.