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"Сегодня не мой день": перед зданием минобороны РФ вывесили антивоенный баннер

"Сегодня не мой день": перед зданием минобороны РФ вывесили антивоенный баннер
Источник: Novaya Gazeta. Europe

КИЕВ. 12 июня. УНН. На набережной Фрунзе в Москве напротив здания министерства обороны рф в день россии повесили антивоенный баннер в виде российского триколора с надписью "Сегодня не мой день". Об этом сообщила "Novaya Gazeta. Europe", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко «дню россии».

Праздник, который также называют «днем независимости россии», отмечают в рф 12 июня, в день принятия декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Цитата

«Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время“ и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций», — говорится в заявлении художников.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня росСМИ сообщили, что в Брянской области рф пытались взорвать нефтепровод «Дружба», неизвестные установили три взрывных устройства.

Источник: УНН
Теги: Россия
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