Мариуполь: оккупанты выселяют людей, отменяют "компенсации" и планируют закрывать школы на зиму

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты в Мариуполе планируют сносить частично разрушенные дома, однако переселять людей не спешат. Об этом и других новостях из Мариуполя сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием на выселение. О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова. Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек», - отметил Андрющенко.

Детали

Также, по его словам, оккупанты «начинают говорить правду, что компенсаций не будет», заявления переделывают с «компенсации» на «помощь по ремонту».

Рашисты также озвучили планы на отопление зимой, отметил Андрющенко.

«Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план сделать вид он-лайн образования. Такие новости в день россии – страны синонима разрушения, деградации и убийства», - сообщил советник городского головы.

Он заявил также, что оккупанты анонсировали первое детское отделение больницы – здания рядом с роддомом, что пострадало от российского прицельного бомбового удара.

«Оборудование – то, что осталось целым. Лекарства - оставшиеся не разграбленными. Постель – украденная в Укрзализныци. Пафос и “победа” – россии. МраZота может только уничтожать и выдавать достижения Украины за свои. Такой тебе “день россии”, – сообщил Андрющенко.

Он обнародовал несколько видео из разрушенного города, заметив, что это – настоящее лицо “дня россии”.

Напомним

Как писал УНН, в Мариуполе оккупанты начали осторожные анонсы о строительстве “модульных домов для беспризорных мариупольцев”. В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что речь идет о металлической будке вроде большой бытовки, а также объяснил, почему люди, которых туда заселят, станут "живым щитом".