«Взорвать гранату и уехать домой с тремя мультами»: рашисты придумали «идеальный план» имитации боевых ранений

КИЕВ. 12 июня. УНН. Россияне изобретают все новые способы убежать из войны в Украине, да еще и «подзаработать». Об этом говорится в перехваченном разговоре рашистских оккупантов, которое обнародовало Главное управление разведки МОУ, пишет УНН.

Детали

Так, на перехвате двое россиян приходят к выводу, что единственный реальный способ убежать из войны – стать «трехсотым», т.е. раненым.

Единственная проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать «больничные». А потому, изучают опыт «старых волков», умеющих наносить сами себе ранения, которые выглядят как боевые.

«Я вчера предлагал гранату йо… (взорвать – ред.). РГД. Чтобы сразу восемь человек «затрехсотилось». Плитами обложить чтобы конечности торчали. В… (сдетонировать – ред.) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение – ред.)», – говорит один из горе-воинов.

Собеседники приходят к выводу, что именно этот план – идеален.

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