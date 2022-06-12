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Express: Украина готова обменять Медведчука на приговоренных к казни британских подданных

Express: Украина готова обменять Медведчука на приговоренных к казни британских подданных

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина готова обменять задержанного экс-депутата Виктора Медведчука на британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых на прошлой неделе так называемый «суд» в ОРДО приговорил к казни, но считает, что россия "не заинтересована" в таком обмене. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Так, британцы 48-летний Пиннер и 28-летний Аслин были приговорены к смертной казни так называемым «судом» после того, как попали в плен в бою, сражаясь на стороне украинских войск в Мариуполе.

Оба имеют украинское гражданство и были официально зачислены в украинскую армию, что опровергает заявления боевиков так называемой «ДНР» о том, что мужчины были наемниками.

В субботу вечером источники, близкие к украинскому правительству, подтвердили Express, что "ничего не было исключено" в вопросе их освобождения, добавив: "мы знаем, что мы в долгу перед Соединенным Королевством".

По их словам, шаги, направленные на помощь Британии и ее премьер-министру включают в себя возможный обмен кума путина Виктора Медведчука.

Источники в Украине подтвердили, что в ходе переговоров также рассматривались перспективы военного спасения пленных, хотя обсуждался ли этот вопрос с министром обороны Беном Уоллесом во время его визита в Киев в пятницу, подтвердить не удалось.

Поскольку обоим мужчинам дан месяц на подачу апелляции, многие считают, что показательный суд и последующие приговоры - это политический ход, отмечает издание.

"Вопрос об этих людях обсуждался с министром иностранных дел Лиз Трасс на этой неделе. Мы сотрудничаем, мы хотим показать нашу благодарность Великобритании, и мы, конечно, рассмотрим возможность обмена на Медведчука", - сообщил один источник.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных Сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, ДНР, Великобритания, смертная казнь, обмен
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