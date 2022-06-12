Рашисты собираются использовать в Украине мобилизованных резервистов и новобранцев – британская разведка

КИЕВ. 12 июня. УНН. По данным британской разведки, россия хочет создать больше боевых подразделений – для этого она собирается использовать мобилизованных резервистов и новобранцев, пишет УНН со ссылкой на сводку от британского Минобороны.

Детали

Так, по данным разведки, россия «использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии» для постепенного захвата территории в Северодонецке и его окрестностей.

«Россия продолжает стремиться к созданию дополнительных боевых подразделений для развертывания в Украине. В последние недели она, вероятно, начала подготовку к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых соединений», - отмечают в МО.

Как указано в сообщении, большинство бригад, обычно, одновременно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов.

«Третьи батальоны в составе бригад часто не полностью укомплектованы - россии, вероятно, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов, чтобы перебросить эти подразделения в Украину. Развертывание всех трех батальонов одновременно, вероятно, снизит долгосрочные возможности формирований по восстановлению боевой мощи после операций», - считает разведка.

Ранее

Как писал УНН, россияне уничтожили два из трех мостов, которые ведут к Северодонецку в Луганской области.