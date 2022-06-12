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Российские оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: погибла женщина

Российские оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: погибла женщина

иллюстративное фото

КИЕВ. 12 июня. УНН. Враг обстрелял сразу два района в Днепропетровской области – Синельниковский и Криворожский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу ОВА Валентина Резниченко.

Цитата

"День недолго был спокойный. В Покровской общине погибла женщина. Разрушено дом", - сообщил он.

Детали

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов".

"Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко.

Добавим

Вчера, 11 июня, под вечер русские оккупанты ударили кассетными снарядами по Синельниковскому району. Пострадавших нет.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область
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