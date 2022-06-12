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Россияне отправили из порта Мариуполя третью партию ворованного металла – Андрющенко

Россияне отправили из порта Мариуполя третью партию ворованного металла – Андрющенко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Рашисты в третий раз отправили из порта Мариуполя судно с украденным украинским металлом. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

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"Мариуполь. Пока путлерюгенс машет флагами по городу, россия в порту празднует по настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Таков он, день россии. День убийцы и мародера", - говорится в сообщении.

Детали

Андрющенко рассказал, что рашисты развернули "трехцветную тряпку" в 2,4 тыс кв метра на Площади воинов – освободителей.

"Снова - без мариупольцев, которым этот "праздник на костях" совершенно непонятен. Все видят настоящее лицо россии в Мариуполе. Разрушение. Убийство. Мародерство", - добавил он.

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Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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