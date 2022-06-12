Взрывы в Бердянске: орки скрывают что в центре города горят z-мобили – представитель горсовета

КИЕВ. 12 июня. УНН. Оккупанты скрывают, что на территории бывшего Первомайского завода в центре города Бердянск горят военные автомобили с маркировкой "z”. Об этом сообщил представитель Бердянского городского совета Даниил Водолажский в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

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«Сегодня утром веселое утро у орков в Бердянске вышло. Раздались три громких взрыва. По словам оккупантов это было короткое замыкание на Бердянской подстанции электросетей. Но на самом деле, мы понимаем, что там происходило. Орки скрывают тот факт, что сейчас на территории бывшего Первомайского завода, фактически центр города - пылают военные автомобили с отметкой z», - сказал Водолажский.

Детали

Он сообщил также, что местные жители в этот день не праздновали «день россии», оккупанты привезли свою массовку.

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Утром местные Telegram-каналы сообщали, что в Бердянске было слышно три взрыва, часть города осталась без света.