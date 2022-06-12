Случаев холеры в Украине не зафиксировано - Минздрав

КИЕВ. 12 июня. УНН. По результатам эпидемического надзора и мониторинга окружающей среды, случаев холеры на территориях Украины обнаружено не было. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, комментарий которого распространило министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

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«В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. В любом случае холерных вибрионов обнаружено не было», – сказал Кузин.

Детали

Он добавил, что кроме обследования людей, исследовались пробы объектов окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресной воды, 9 проб морской и 80 проб сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

Главный государственный санитарный врач отметил, что пока достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя. В то же время, риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, из-за чего происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения добавил, что лето – это в целом благоприятное время для распространения многих инфекций, в первую очередь острых кишечных. То есть речь идет о дизентерии, сальмонеллезе, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекциях, установленной и неустановленной этиологии.

Эти болезни характеризуются широкой распространенностью, высокой частотой развития тяжелых форм и осложнений, возникновением в ряде случаев состояний, несущих непосредственную угрозу жизни.

Именно поэтому важно соблюдать базовые правила личной гигиены, использование безопасной воды, тщательной термической обработки пищи и тому подобное, отмечают в Минздраве.

Напомним

Ранее на этой неделе Одесская областная военная администрация назвала фейком распространенную информацию о якобы случаях холеры в регионе, ни одного факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не обнаружено.

Как писал УНН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает риски возникновения холеры в Мариуполе, в регионе создали запасы средств для лечения и вакцинации.