Мельник обратился к правительству ФРГ: почему вы отказываете в передаче БМП Marder пока Украина истекает кровью на ваших глазах?

КИЕВ. 12 июня. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник интересуется у немецкого правительства, почему оно отказывает в передаче БМП Marder украинской армии, пишет УНН.

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«Уважаемое правительство светофора, почему вы отказываете украинской армии в этих БМП " Marder ", которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней уничтожительной войны россии. Почему?», - спрашивает посол в своем Twitter.

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Как писал УНН, немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder, ранее находившихся на вооружении бундесвера.

По словам главы концерна, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину. Однако, решение о такой передаче принимает правительство.