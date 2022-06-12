Китай обвинил США в попытке «захватить» поддержку в Азии

КИЕВ. 12 июня. УНН. В воскресенье министр обороны Китая обвинил Соединенные Штаты в попытке «завладеть» поддержкой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы настроить их против Пекина, заявив, что Вашингтон стремится продвигать свои собственные интересы «под видом многосторонности». Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Министр обороны Китая, генерал Вэй Фэнхе обрушился с критикой на министра обороны США Ллойда Остина.

Остин отмечал необходимость многостороннего партнерства со странами Индо-Тихоокеанского региона, что, по мнению Вэй, было попыткой загнать Китай в угол.

«Никакая страна не должна навязывать свою волю другим или запугивать других под видом многосторонности, – сказал он. - Эта стратегия является попыткой создать эксклюзивную небольшую группу во имя свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы захватить страны нашего региона и нацелиться на одну конкретную страну», – заявил министр обороны Китая.

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Дополнение

Китай быстро модернизирует свои вооруженные силы и стремится расширить свое влияние и амбиции в регионе, недавно подписав соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, которое может привести к созданию китайской военно-морской базы в Тихом океане, проект расширения военно-морского порта в Камбодже, который может дать Пекину плацдарм в Сиамском заливе.

В прошлом году официальные лица США обвинили Китай в испытании гиперзвуковой ракеты, против которой системам противоракетной обороны труднее противостоять, но Китай настаивал, что это были «обычные испытания космического корабля».

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является «самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку» для Соединенных Штатов с его претензиями на Тайвань и попытками доминировать в стратегическом Южно-Китайском море.

Вопрос Тайваня

Тайвань и Китай раскололись во время гражданской войны в 1949 году, но Китай заявляет, что остров является его собственной территорией, и не исключает применения военной силы для его захвата.

Вашингтон придерживается политики одного Китая, но допускает неформальные отношения и связи в сфере обороны с Тайбэем. США поставляют оружие Тайваню и в то же время не поддерживают независимость Тайваня.

Остин в субботу обвинил Китай в угрозе изменить статус-кво на Тайване «неустанным усилением провокационной и дестабилизирующей военной активности» вблизи острова.

В воскресенье Вэй ответил, что США не придерживаются своей политики одного Китая, заявив, что они продолжают разыгрывать тайваньскую карту против Китая.

Он сказал, что величайшим желанием Китая является мирное воссоединение с Тайванем, но также ясно дал понять, что Пекин готов сделать все возможное для достижения своих целей.

"Китай обязательно осуществит свое воссоединение, - сказал он. - Соединение Китая — великое дело китайской нации, и это историческая тенденция, которую никто и ни одна сила не может остановить".

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