Правительство Германии создаёт денежный фонд для перевозки зерна из Украины

КИЕВ. 12 июня. УНН. Немецкое правительство намерено как можно быстрее доставить зерно из Украины в ЕС по суше и ищет для этого способы и средства, пишет УНН.

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«Мы делаем всё возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод», — сказал уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер в комментарии Handelsblatt.

Детали

По его словам, из-за нехватки вагонов следует создать фонд для закупки контейнеров для пшеницы. Также необходимы и гарантии для перевозчиков.

Может быть оказана помощь в строительстве перевалочных терминалов на границе с Украиной, так как железные дороги в стране используют более широкие рельсы в сравнении со странами ЕС.

Из 23 млн тонн зерна предполагается экспорт десяти.

Добавим

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.