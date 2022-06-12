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Правительство Германии создаёт денежный фонд для перевозки зерна из Украины

Правительство Германии создаёт денежный фонд для перевозки зерна из Украины

КИЕВ. 12 июня. УНН. Немецкое правительство намерено как можно быстрее доставить зерно из Украины в ЕС по суше и ищет для этого способы и средства, пишет УНН.

Цитата

«Мы делаем всё возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод», — сказал уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер в комментарии Handelsblatt.

Детали

По его словам, из-за нехватки вагонов следует создать фонд для закупки контейнеров для пшеницы. Также необходимы и гарантии для перевозчиков.

Может быть оказана помощь в строительстве перевалочных терминалов на границе с Украиной, так как железные дороги в стране используют более широкие рельсы в сравнении со странами ЕС.

Из 23 млн тонн зерна предполагается экспорт десяти.

Добавим

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Германия, война
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