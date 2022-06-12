Генерал Марченко оценил риски нового наступления рф на Николаев

КИЕВ. 12 июня. УНН. Новое наступление на Николаев возможно лишь теоретически, и вряд ли было бы успешным. Такое мнение в комментарии «Крым.Реалии» выразил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева, пишет УНН.

Цитата

«Чтобы взять Николаев…, им нужно снять со всех направлений все свои войска, просто создать какой-нибудь большой резерв и этим большим резервом попытаться прорваться. Но я вам скажу, если они даже это будут делать им это будет тяжело, это не один день боев… Практически - это утопия. Да. Любой командир с той стороны понимает, что если они тогда «с колес» не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда все заминировано, ну – это идти в одну сторону», – сказал Марченко.

Напомним

В интервью Reuters глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что риск того, что россия совершит новое наступление на Николаев и Запорожье, остается.

«В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть какие-либо возможности для нападения на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим перегруппировки, больших армий для нападения», – сказал Ким.

По его словам, хотя все происходит очень медленно, ситуация может развиваться очень быстро.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич на следующий день заявил, что российские войска из артиллерии обстреливают приближенные к Херсонщине районы города и находиться в Николаеве опасно.