Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
12720

Генштаб: враг отошел на направлении Орехово – Золотое, готовится к наступлению на Лиманском направлении. Идут бои за Северодонецк

Генштаб: враг отошел на направлении Орехово – Золотое, готовится к наступлению на Лиманском направлении. Идут бои за Северодонецк

КИЕВ. 12 июня. УНН. Продолжаются сто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Востоке Украины. Детальнее об этом в сводке от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Цитата

«На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения. На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению», – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии.

«Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются», - говорится в сводке.

Детали

Кроме того, по информации ГШ, на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

«Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия», - отметили в Генштабе.

Напомним

Как писал УНН, русские уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.