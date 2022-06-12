Генштаб: враг отошел на направлении Орехово – Золотое, готовится к наступлению на Лиманском направлении. Идут бои за Северодонецк
КИЕВ. 12 июня. УНН. Продолжаются сто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Востоке Украины. Детальнее об этом в сводке от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.
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«На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения. На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению», – сообщили в Генштабе.
Отмечается, что на Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии.
«Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются», - говорится в сводке.
Детали
Кроме того, по информации ГШ, на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.
При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.
На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.
Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.
«Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия», - отметили в Генштабе.
Напомним
Как писал УНН, русские уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк в Луганской области.