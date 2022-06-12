Оккупанты повредили 705 медучреждений в Украине, 115 - полностью уничтожены

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения повредили 705 объектов здравоохранения, из них 115 было полностью уничтожено. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, пишет УНН.

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«По состоянию на сегодняшний день мы имеем 705 объектов учреждений здравоохранения, из которых 115 полностью уничтожены. На самом деле цифра поразительная. И мы понимаем, что есть большие объекты, как многие профильные больницы. Есть небольшие амбулатории. Есть среднего развития объекты. И все разной степени повреждения», – говорит Боруховский.

Детали

По его словам, по состоянию на сегодняшний день аналитики Минздрава считают, что на восстановление всех поврежденных медицинских объектов понадобится 34 млрд грн.

А если говорить о модернизации и приведении заведений к более современным стандартам – эта цифра будет еще больше, заметил замминистра.

Ранее

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 24 февраля по состоянию на 23 мая российские оккупанты совершили 248 нападений на заведения здравоохранения Украины.